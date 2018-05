Pizza Hut  muda cardápio na China após moda de empilhar salada

SÃO PAULO - O anúncio da mudança no cardápio da Pizza Hut na China surpreendeu muitos frequentadores da rede de pizzarias mais famosa do mundo.

A decisão de retirar as saladas dos restaurantes chineses foi comunicada oficialmente como "parte de um menu de renovação".

Ninguém entendeu na época, mas o debate em torno da questão nas redes sociais levou a uma explicação que está sendo apresentada pelo jornal inglês Daily Mail como a verdadeira razão da mudança.

Ao contrário do que ocorre nos restaurantes da rede na Inglaterra e Estados Unidos, onde o acesso ao bufê de saladas é livre, na China os consumidores eram proibidos de voltar mais de uma vez para repetir a salada. Isso acabou virando um incentivo à moda chinesa de emplilhar as saladas artisticamente.

A arte de empilhar saladas acabou virando um novo 'esporte'. Segundo reportagem do Daily Mail, os chineses queriam que a sua visita à pizzaria realmente valesse a pena, e por isso eles desenvolviam estruturas de salada cada vez mais complicadas.

Os mais experientes recomendavam montar uma estrutura sólida com pepinos e cenouras formando uma parede para receber os outros alimentos mais apetitosos. O engenheiro chinês Shen Hongrui criou uma espécie de manual em seu site, onde explica como fazer uma torre sólida com vegetais usando cremes como se fosse cimento.

O ápice da diversão era empilhar e depois fotografar a salada empilhada, para mandar a foto para amigos na internet e desafiá-los a fazer outra pilha ainda maior.

A prática conhecida como salada de empilhamento logo se tornou um modismo muito difundido nas redes sociais, onde um tentava superar o outro em altura e sofisticação da pilha de vegetais.

A saída do restaurante foi adotar uma mudança radical e excluir as saladas do cardápio. Citando o site chinês Kotaku, o Daily Mail relata que nem todas as lojas da Pizza Hut chinesa baniram as saladas. Em Pequim, por exemplo, elas ainda são servidas, mas as saladas empilhadas saíram de moda após as restrições impostas pela rede.