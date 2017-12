PL de agências reguladoras será votado até março, diz Dirceu O ministro da Casa Civil, José Dirceu, anunciou nesta quinta-feira, ao fazer um balanço das atividades deste ano, que o projeto de lei que criará o marco regulatório para o saneamento ambiental será enviado ao Congresso no início de 2005. Ele reconheceu também que o projeto de lei que reformula as agências reguladoras não poderá ser votado este ano, mas previu que a sua aprovação ocorrerá antes da Semana Santa, até março do próximo ano. José Dirceu destacou diversos avanços na economia brasileira como a inflação de um dígito, a geração de 1,8 milhão de empregos, a desoneração de diversos setores e da cesta básica, a redução do risco Brasil ao menor nível dos últimos sete anos, além do alongamento da dívida pública. Ele ressaltou também reformas institucionais como a do Judiciário, que tornará esse Poder mais ágil e transparente. Destacou ainda a aprovação da Lei de Falências, que em sua opinião acabará com a indústria de concordatas. Dirceu citou a aprovação da lei de inovação tecnológica, que aumentará a produtividade da indústria e o novo modelo do setor elétrico, que, segundo o ministro, corrigiu graves distorções nessas área. Dirceu salientou também a desoneração da produção, tanto na isenção dos produtos da cesta básica para PIS e Cofins, quanto na desoneração do IPI sobre os bens de capital e o desempenho das exportações, afirmando que "o governo tem um programa consistente de ocupação do mercado internacional". Segundo o ministro, o governo assegurou ainda o financiamento de mais de R$ 1 bilhão para os fundos de desenvolvimento tecnológico. Na reforma agrária, ele previu que 95 mil famílias serão assentadas este ano. Dirceu afirmou que, apesar das dificuldades em relação ao licenciamento para obras públicas, pelo ministério do Meio Ambiente, o atual governo reverteu a situação, estabelecendo um fluxo favorável em 2004. O ministro anunciou ainda que o foco do governo para 2005 nas áreas de Previdência e Saúde será acabar com as filas, reduzir as fraudes e melhorar o atendimento à população. Ele informou que os ministros da Previdência, Amir Lando, e da Saúde, Humberto Costa, já estão trabalhando em projetos com este objetivo.