Placar da Previdência: votos contra a reforma continuam em 225 e a favor, em 82

A atualização do Placar da Previdência, levantamento realizado pelo Grupo Estado depois da aprovação do texto-base na comissão especial da Câmara, mostra que o número de parlamentares contrários à reforma continua em 225, enquanto os que são a favor, em 82.

Na última terça-feira, 9, a comissão concluiu a votação do parecer do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) e dos destaques com sugestões de mudanças ao texto-base apresentado por outros parlamentares.

POR QUE SE PREOCUPAR COM A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Grande parte dos deputados ouvidos pelo Placar disse que não declara voto antes da hora por ter esperança de uma possível mudança do texto-base no plenário da Casa.

Até 21h05, havia 58 indecisos, 145 não quiseram responder, 2 não foram encontrados e 1 deputado não vota. São necessários 308 votos para aprovar a reforma. O Broadcast e o Estado vão publicar atualizações do placar até a votação final da proposta.