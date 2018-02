Planejamento diz que restrição de gastos preserva áreas prioritárias em Saúde e Educação

O decreto que limita as despesas foi publicado no Diário Oficial da União na quinta-feira, sinalizando mais rigor fiscal do governo para resgatar a confiança dos agentes econômicos. Antes do decreto, o governo poderia desembolsar até 1/12 do orçamento mensalmente.

Segundo nota do Planejamento nesta sexta, o decreto "não atinge recursos de investimento. Somente verbas de custeio como diárias, passagens, telefone, luz, água e serviços de limpeza e conservação".

Programas de Educação como o Alimentação Escolar e todas as ações financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), além do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), não serão atingidos pelo corte, de acordo com o Planejamento.

Na área da Saúde, o Planejamento disse que as restrições não afetam ações como atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade e o atendimento com medicamentos para tratamento dos portadores de HIV/Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis, entre outras.

(Por Flavia Bohone)