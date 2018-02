Planejamento libera R$ 2,044 bi do Orçamento de 2009 O Ministério do Planejamento divulgou hoje o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas e anunciou a liberação de R$ 2,044 bilhões do Orçamento de 2009. Essa ampliação do limite de gastos ocorreu pela combinação de uma elevação de R$ 329,7 milhões na receita líquida (descontada as transferências para Estados e Municípios) prevista para o ano, combinada com uma estimativa de despesas R$ 1,749 bilhão menor no ano do que a projetada no relatório do quarto bimestre.