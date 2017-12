Planeta Imóvel vai oferecer novos serviços O Planeta Imóvel, maior portal especializado no mercado imobiliário do Brasil, está lançando novas opções de acesso às suas informações por meio da Internet, seja pelo celular, com tecnologia WAP ou pelo computador de mão. As novidades foram apresentadas ontem, no Rio de Janeiro, para 50 corretores de imóveis. Outro lançamento é o serviço de mensagem, que avisa o cliente ou o corretor das opções semelhantes às procuradas por eles, incluídas recentemente no banco de dados de 350 mil imóveis espalhadas pelo País. O alerta será enviado ao celular ou ao e-mail do interessado. O Planeta Imóvel atua nas principais capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. O planetaimovel.com tem 1.000 imobiliárias credenciadas hoje e pretende chegar a 1.500 até o fim deste ano. O número de visitantes diários já é de 11 mil pessoas.