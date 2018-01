Planetaimovel oferece novos serviços O Portal Planetaimovel, de informações de compra e venda de imóveis, está ampliando a oferta de serviços. A empresa, que é controlada pelo Grupo Estado, deve lançar nas próximas semanas o projeto Chame o Síndico, no qual os administradores de condomínio anunciam listas de materiais de seu interesse. Empresas associadas fazem a cotação de preços dos produtos solicitados, facilitando o trabalho dos síndicos. A empresa vai criar também o site Família Muda, com anúncios de pessoas que estejam mudando de cidade ou país e queiram se desfazer de todos os móveis. Os novos produtos vão aprimorar o leque de serviços do portal - atualmente são 30. Para sofisticar o serviço de informações, a Planetaimovel está negociando com empresas de telefonia móvel a transmissão de ofertas pelo visor do celular, quando o serviço de acesso à Internet pelo celular estiver disponível. Para acessar o site, veja o link abaixo.