Planner recomenda ações da Petrobras A Planner Corretora recomendou a compra das ações ordinárias da Petrobras. O analista Wang Jiang Hong afirmou que apesar do papel apresentar uma valorização acumulada de 158,8% nos últimos doze meses contra 53,1% do Ibovespa, ainda há espaço para alta. Ele considera que a cotação atual ainda está abaixo do valor potencial da companhia, mesmo que ocorra uma queda do preço do barril do petróleo. Sobre a possibilidade de uso do FGTS para aquisição de ações da empresa, o analista acredita que pode ser um bom investimento desde que a cotação do papel esteja acima de R$ 40,69 dentro de um ano, segundo suas projeções. Caso contrário, é melhor o investidor manter o dinheiro no fundo. Na opinião dele, é pouco provável que a ação atinja um preço inferior aos R$ 40,69, devendo apresentar boa valorização em um ano. Mas ele ressaltou que se trata de um investimento de risco e com retorno de longo prazo. As questões políticas e econômicas do governo, na opinião do analista, são os fatores que podem afetar mais o comportamento do papel. Ele destacou que a empresa deverá continuar apresentando bons resultados este ano apesar da pressão da Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) para aumentar a cota de produção dos países membros da organização, visando à redução dos preços do produto. Caso isso ocorra, o faturamento líquido do quarto trimestre da empresa será afetado.