Planner recomenda compra de Aracruz A Planner recomendou a compra das ações PNB da Aracruz com preço-alvo de R$ 4,50. O analista Mauro Mazzaro afirmou que a empresa possui uma boa perspectiva de lucro e uma forte geração de caixa. Ele estimou que o lucro líquido em 2000 atingirá R$ 457 milhões, o que representa um crescimento de R$ 54,9% sobre o resultado de 1999. O Ebitda - sigla inglesa que significa rendimento da empresa sem considerar os juros, impostos, amortizações e depreciações - deverá atingir R$ 718,0 milhões, um aumento de 42,6% sobre a geração de caixa de 1999, segundo as projeções, avaliando-se que o preço da celulose manterá a tendência de alta no mercado internacional. Mazzaro disse que não deve haver um aumento significativo das vendas da Aracruz até o final do ano porque a empresa já está operando a plena capacidade. Destaca-se a compra de 45% do capital da Veracel por cerca de US$ 83 milhões. O negócio incluirá a compra de 3,5 milhões de metros cúbicos de madeira das florestas da Veracel pela Aracruz entre 2002 e 2004. Além disso, a Aracruz investirá US$ 840 milhões na expansão de sua planta de celulose ampliando a produção de celulose em 700 mil toneladas.