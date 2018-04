Plano argentino só sai após nomeação de novo ministro da Economia O presidente argentino, Eduardo Duhalde, só irá anunciar os pontos esperados para a nova política econômica após definir o sucessor do ministro de Economia, Jorge Remes Lenicov, assunto que está sendo discutido com a base de apoio. Segundo disse uma fonte do Partido Justicialista (PJ) à Agência Estado, a adoção do câmbio fixo, a liberação do "corralito" e a redução do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) de 21% para 16%, entre outros pontos, estão sendo elaborados junto com os governadores e com os economistas do PJ. O presidente decidiu tratar, primeiro, dos dois problemas mais graves no momento: fechar o consenso no Congresso para a aprovação da lei que retardará a saída dos depósitos do "corralito" e fortalecer o poder político para que o país não se aprofunde na crise institucional disparada desde o último 20 de dezembro, com a renúncia do ex-presidente Fernando De la Rúa. A lei permitirá a abertura dos bancos o mais rápido possível, já que a matéria deverá ser aprovada hoje pelo Senado e seguirá para a Câmara amanhã. O documento assinado pelos governadores reforça o apoio de Duhalde para manter a governabilidade e afastar os rumores de uma ruptura com o FMI, como começou a ser especulado desde a renúncia de Remes Lenicov. A fonte ligada ao Partido Justicialista disse que há problemas para definir o nome do sucessor de Lenicov, porque a decisão depende de negociação com os governadores. Os nomes que figuram na lista presidencial são os dos economistas Carlos Melconián, Gonzalez Fraga, Roberto Lavagna e, por último, Juan Schiaretti, que encaminhou uma série de medidas para análise do presidente. Schiaretti é nome de confiança do governador Jose Manuel De la Sota, de Córdoba, a segunda maior província do país, e um dos principais defensores da convocação antecipada para as eleições, uma vez que ele já se postulou ao cargo de candidato à Presidência. Segundo a fonte, Juan Schiaretti quer garantias de que terá todo o apoio político para controlar a economia, o que não ocorreu com Lenicov. Ele pediu ainda poder para reformular o Ministério de Economia, trazendo de volta o Ministério de Produção, como era nos tempos de Domingo Cavallo. A fonte diz que Lenicov continuaria no cargo até que o presidente consiga definir o sucessor, no máximo até a próxima sexta-feira.