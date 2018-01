Plano B com feriado e apagão será apresentado A versão definitiva do Plano B, que prevê feriados e apagões como medidas alternativas de racionamento de energia elétrica, deverá ser apresentada à Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) no próximo dia 14. Segundo o coordenador do Programa de Redução do Consumo por Corte de Carga (Plano B), Celso Cerchiari, foram apresentadas cerca de 50 sugestões à proposta, mas nenhuma delas pode representar mudanças significativas. A maioria das sugestões refere-se aos feriados, cuja implantação está prevista inicialmente para as sextas-feiras. Mas associações representativas do comércio, por exemplo, sugeriram que os feriados fossem promovidos às segundas-feiras, quando o volume de vendas é menor. Na próxima quinta-feira, os integrantes do grupo criado para elaboração do Plano B deverão concluir a versão, já com as contribuições acatadas. Cerchiari disse ontem que caberá à GCE definir o porcentual de desvio da curva-guia que determina o nível mínimo dos reservatórios das hidrelétricas para acionar o gatilho do apagão. Na proposta, esse porcentual continuará sendo definido como x. Feriados e aumento da meta de consumo Pela proposta inicial, em primeiro lugar, os feriados serão implantados, seguidos da elevação das metas de economia dos grandes consumidores, da implantação de feriados com cortes e, por último, dos apagões. Segundo Cerchiari, para avaliar o resultado dessas medidas, caso venham a ser implantadas, é necessário o período de um mês de vigência. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) notificou as distribuidoras de energia Bandeirante, de São Paulo, e Cerj, do Rio de Janeiro, por não estarem enviando à agência informações sobre a economia de energia obtida pelos grandes consumidores. Segundo o superintendente de Fiscalização da Aneel, Hélio Puttini, a Bandeirante já regularizou o envio das informações. A superintendência ainda vai analisar os argumentos apresentados pelas distribuidoras para decidir se cabe alguma punição. A Aneel iniciou, na semana passada, a fiscalização in loco das distribuidoras, para ver como está seu desempenho em relação à economia de energia. Já foram fiscalizadas a Cepisa, do Piauí; a CEB, do Distrito Federal, e a Ceal, de Alagoas. Nesta semana, estão sendo fiscalizadas a Escelsa, do Espírito Santo; a Celpe, de Pernambuco; a Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e a Celg, de Goiás. (AE)