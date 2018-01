Plano de capitalização para carta de habilitação A Santos Capitalização, empresa do Grupo Banco Santos, lançará no mercado um plano de capitalização para o jovem que quer tirar a carteira de motorista. Pelo pagamento de uma parcela mensal de R$ 35,00, o interessado poderá planejar a obtenção da carteira de motorista no fim de 24 meses. No término desse prazo, ele terá o valor creditado em uma auto-escola, com direito a 30 aulas teóricas, 15 aulas práticas, taxas do Detran, exame e emissão da permissão para dirigir. Também serão distribuídas, periodicamente, apostilas sobre trânsito e segurança para que o interessado possa iniciar sua preparação para os exames teóricos que terá de fazer. Também haverá, todos os meses, o sorteio de um carro, dez computadores e mais cem mesadas de R$ 100,00. Os ganhadores poderão optar por receber seus prêmios em dinheiro. De acordo com a Santos Capitalização, 49 auto-escolas já firmaram parceria com a empresa para trabalhar com o novo produto. Para adquirir o plano de capitalização, basta que o interessado se dirija a uma das auto-escolas conveniadas. Para saber quais são, ligue para 0800-770-1435.