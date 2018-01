Plano de demissão voluntária da Volks já tem 800 adesões Uma avaliação preliminar indica que pelo menos 800 funcionários já aderiram ao Programa de Demissões Voluntárias (PDV) da Volkswagen, que se encerra nesta terça-feira, dia 21. O número não é oficial e o balanço completo será divulgado na quarta, informa o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Francisco Duarte de Lima, conhecido como Alemão. Iniciada no dia 25 de setembro, essa primeira fase do PDV prevê a gratificação de 1,4 salário por ano de trabalho para os trabalhadores que aderirem ao programa. Uma segunda etapa deverá ser iniciada em breve, quando se prevê o pagamento de um salário por ano de trabalho. Para essa fase as inscrições estarão abertas até 31 de janeiro. O objetivo é eliminar 1,3 mil empregos até março de 2007, mas se o objetivo não for alcançado, a montadora abrirá novo programa em fevereiro, com remuneração extra de 0,6 salário para cada ano trabalhado. Se mesmo assim a meta não for atingida, a empresa vai escolher quem será demitido, mantendo o benefício de 0,6 salário para cada ano de trabalho. O programa faz parte de uma ampla reestruturação que reduzirá o quadro de funcionários da montadora no Brasil em 6 mil trabalhadores até o fim de 2008, de um total de 24 mil em cinco fábricas. A reestruturação segue diretrizes da matriz na Alemanha, que também está cortando 20 mil vagas nas fábricas locais. No Brasil, a empresa enfrentou greve de quatro dias e mudou o plano inicial.