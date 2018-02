Plano de investimento da Petrobras é 3º maior do mundo

Conforme a entidade, os projetos de água profunda têm sido menos afetados pela crise porque possuem escala maior e são operados por grandes empresas internacionais. Para a agência, é improvável que as companhias cancelem esses projetos mesmo que o preço do petróleo fique mais baixo por alguns meses, em razão da perspectiva de alta futura. Tanto que a Petrobras mantém os "ambiciosos planos para o pré-sal".

O relatório da AIE mostra que os investimentos das empresas de óleo e gás estão recuando significativamente em meio à crise. Os motivos são a queda do preço do petróleo, na comparação com meados de 2008, a perspectiva de retração da demanda e o aperto de crédito.

Pesquisa realizada com as 50 maiores companhias do setor mostra que os aportes recuarão 16% neste ano, passando de US$ 524 bilhões no ano passado para US$ 442 bilhões em 2009. O impacto mais relevante ocorre sobre as produtoras menores, geralmente mais endividadas e com reservas de caixa reduzidas.