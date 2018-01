Plano de produção da Petrobras chega a 3,4 milhões de barris No plano de negócios da Petrobras para os próximos cinco anos, aprovado pelo Conselho de Administração da estatal na sexta-feira, a estimativa é de que a produção total da companhia no Brasil e no exterior chegue em 2010 na casa dos 3,4 milhões de barris diários de petróleo. O gerente-executivo de Portfólio de Exploração e Produção da Petrobras, José Luiz Marcusso, relatou a evolução da produção e as perspectivas da auto-sufiência de petróleo para o país já em 2006. "Nós fechamos o primeiro semestre do ano com uma produção média diária de produção de 1,637 milhão de barris. No segundo trimestre, esta média de produção vai crescer algo em torno de 120 a 130 mil barris por dia. Já a partir do último trimestre deste ano, a gente pode atingir a auto-suficiência em termos mensais, mas não será uma auto-suficiência em média anual", diz. A Petrobras conta com essa meta a partir da entrada gradativa de outras unidades produtivas na Bacia de Campos, no Norte Fluminense. "A auto-suficiência em petróleo só acontecerá no próximo ano quando a companhia estará produzindo uma média diária da ordem de 1,910 milhão de barris de petróleo/dia - para atender a um mercado da mesma ordem de grandeza isto sim, é a auto-suficiência", garante. Em seu plano de negócios, a estatal também prevê um aumento de 74% para 91% do processamento de óleo nacional no parque de refino da companhia. As informações são da Agência Brasil.