Plano de saúde: consumidores têm dúvidas Apesar da nova regulamentação da lei dos planos de saúde, em vigor desde janeiro de 1999, e da criação da agência que fiscaliza as empresas, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o setor continua sendo um dos campeões de reclamações e consultas nos órgãos de defesa do consumidor. No Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), problemas com planos de saúde ocupam a primeira posição, com 2.888 denúncias. Na Fundação Procon-SP, os planos de saúde ocupam o segundo lugar, com 12.767 questionamentos e 1.973 reclamações, só ficando atrás das empresas de telefonia. O problema ocorre porque, de acordo com profissionais de órgãos de defesa do consumidor, a Lei 9.656/98 ainda tem brechas e dá margem a diversas interpretações. Devido a tantas alterações e emendas, o consumidor não consegue se adaptar às regras, que estão sempre mudando. A assistente de direção do Procon-SP, Lúcia Helena Magalhães, avalia que o principal problema que o consumidor enfrenta é entender as cláusulas do contrato e práticas de reajuste por faixa etária. "Os consumidores têm muitos problemas para entender as regras dos planos de saúde e muitas vezes contratam planos que inadequados para seus problemas de saúde", explica. As questões de carência, reajustes por faixa etária, adaptação de contratos, atendimento de urgência e emergência e rol de procedimentos para atendimento de doenças de alta complexidade são os principais assuntos que deixam os consumidores com dúvidas e provocam polêmicas junto aos órgão de defesa do consumidor. "As constantes resoluções e emendas da nova lei do setor provocam uma grande confusão na cabeça do consumidor", avisa Lúcia Helena. Idec acredita que a lei dos planos de saúde precisa de melhoras O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) acredita que a nova lei do setor e a criação da ANS não melhoraram o atendimento das administradoras de planos de saúde ao consumidor. A coordenadora do Idec, Marilena Lazzarini, acredita que a criação da nova regulamentação do setor pouco acrescentou ao consumidor, pois muitos pontos precisam ser discutidos juntos aos usuários de planos de saúde. "As empresas descredenciam hospitais e médicos e negam atendimento a pessoas com doenças preexistentes sem sofrer punições. A lei deveria ter regras e penalidades para empresas que não mantivessem um padrão mínimo de qualidade de atendimento ao consumidor", ressaltou. No Idec, as consultas e reclamações contra empresas de planos de saúde lideram a classificação desde 1999. As principais questões envolvem dúvidas sobre cláusulas contratuais, recusa de atendimento, descredenciamento de médicos e hospitais e reajustes por faixa etária. Os consumidores que se sentirem lesados em alguma ocorrência envolvendo planos de saúde podem formalizar a denúncia na ANS pelo telefone: 0800-611997. Se o problema não for resolvido, o consumidor pode se dirigir aos órgãos de defesa do consumidor de sua cidade. Em último caso, vale recorrer à Justiça nos Juizados de Pequenas Causas, que aceitam ações de no máximo 40 salários mínimos, ou na Justiça Comum para causas acima desse valor. Abramge defende o setor e orienta o consumidor O presidente da Associação Brasileira das Empresas de Medicina de Grupo (Abramge), Arlindo de Almeida, discorda da opinião dos profissionais dos órgãos de defesa do consumidor e acredita que a criação da nova lei dos planos de saúde e a criação da ANS foram essenciais para melhorar a qualidade dos produtos e do atendimento oferecidos ao consumidor. "A nova lei e a nova agência melhoraram a relação entre consumidor e empresas de planos de saúde", afirma. Segundo o presidente da Abramge, as empresas de planos de saúde atendem cerca de 2 milhões de procedimentos médicos diariamente em todo País. "O número de reclamações anuais do Procon e do Idec é muito pequeno comparado ao número de atendimentos", avalia. Arlindo concorda com os órgãos de defesa do consumidor quando o assunto são contratos. "Os contratos e a legislação são muito complexas. O presidente da Abramge ressalta que para evitar problemas antes de contratar um plano de saúde, o consumidor deve procurar bons corretores de seguros ou órgãos de saúde e de defesa do consumidor para esclarecer dúvidas. A Abramge possui um telefone de queixas e reclamações disponíveis para o consumidor. O número é 0800-117511. A ANS foi procurada pela reportagem da Agência Estado mas, até às 17h, não manifestou sua opinião.