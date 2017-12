Plano de saúde: devolução de reajustes indevidos De acordo com denúncia do Procon-SP, na semana passada, algumas empresas de planos de saúde cobraram, em 1999, reajustes indevidos por alteração de faixa etária de consumidores com 60 anos ou mais. Os convênios denunciados são: Green Line, Indimed Saúde, MAM - Montreal e Policlínica Santa Amália. Segundo o Procon, quem desembolsou esse reajuste terá o valor devolvido pela empresa. Isso porque a legislação determina que os reajustes por faixa etária podem ser promovidos apenas com autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o que não ocorreu em nenhum dos casos acima. Veja no link abaixo, informações sobre a legislação para aumentos nos planos de saúde disponíveis na cartilha de Serviços do site Finanças Pessoais. Dessa forma, as operadoras só poderão aplicar o aumento após sua inclusão na lista da ANS disponível no site da Agência (veja link abaixo), nos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, ou ainda no Disque-Saúde (0800-611997). Na semana passada, mais empresas foram incluídas na lista de autorização da agência. Agora, os clientes da Amesp, Bradesco Saúde, Golden Cross, Marítima, Medial, Notre Dame e Vera Cruz também terão as mensalidades reajustadas por 5,42%. Vale lembrar que, se a operadora estiver há mais de 12 meses sem aplicar aumento, o associado terá de arcar com mais uma taxa residual.