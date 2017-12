Plano de saúde: nova regra para preexistente Conveniados de planos ou seguros-saúde e portadores de doença preexistente ganharam uma nova arma contra o abuso de algumas operadoras. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou na semana passada uma resolução que exige que qualquer contrato de plano de saúde deve especificar os tipos de procedimentos médicos sujeitos ao regime de cobertura parcial temporária. Essa cobertura é aplicada ao associado que, ao entrar no plano, possui uma doença preexistente, como, por exemplo, diabete ou câncer. O associado precisa aguardar 24 meses, a partir da data de assinatura do contrato, para receber atendimento dos eventos relativos à doença. Essas clausulas deverão estar especificadas no contrato. De acordo com a ANS, essa medida impede que as operadoras neguem arbitrariamente a cobertura de procedimentos em casos de doença preexistente aos usuários que têm contratos com cláusulas de cobertura parcial temporária. As administradoras somente poderão excluir da cobertura os procedimentos de alta complexidade (quimioterapia, por exemplo) que sejam vinculados a doença preexistente. A resolução exclui os procedimentos que foram abandonados pela medicina, inclui os novos e já não enquadra como procedimentos de alta complexidade aqueles que deixaram de sê-lo por conta do avanço da medicina. Essa resolução foi resultado de uma consulta pública promovida pela ANS que terminou no dia 16 de novembro. Ajuste de Conduta A ANS criou também o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta. Esse documento será utilizado nos processos administrativos das empresas. Se aceitar o termo, a operadora terá um prazo para corrigir as irregularidades denunciadas pelos associados. Caso não cumpra as obrigações ou ultrapasse o prazo, a operadora estará sujeita a multa, cujo valor pode variar de R$ 5 mil a R$ 1 milhão. A vantagem é que o termo garantirá os direitos de todos os consumidores que estiverem sendo prejudicados pela operadora, e não apenas o usuário que, com sua denúncia, levou à abertura do processo.