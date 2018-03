Plano de sobretaxar aço valerá para todos, diz governo americano

O conselheiro de comércio do governo americano, Peter Navarro, disse no domingo, 4, que o plano do presidente Donald Trump para sobretaxar as importações de aço e alumínio valerá para todos os países. ‘Neste momento, não há exclusões de países’, afirmou à rede de televisão CNN.

Aliados dos EUA, como o Canadá, protestaram contra o movimento de Trump, argumentando que não deveriam ser incluídos nas novas regras tarifárias. O Pentágono havia recomendado tarifas “direcionadas”, de modo a não prejudicar parceiros comerciais. Mas Navarro disse que Trump decidiu adotar tarifas de importação abrangentes, com o objetivo de ajudar fabricantes americanos.

Um pronunciamento oficial sobre as novas tarifas deve ser feito nos próximos dias, disse o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, à emissora ABC. Ele também acredita que não haverá isenções e minimizou as consequências de retaliações. “Pode haver algum tipo de retaliação, mas os montantes sobre os quais eles estão falando são bem triviais.”

++ Trump não pretende abrir exceção a nenhum país exportador, diz Casa Branca

Em reação a Trump, a União Europeia indicou que pode sobretaxar importações de US$ 3,5 bilhões em produtos dos EUA. Na mira, estão empresas americanas como Harley-Davidson e Levi’s.

Como resposta, Trump ameaçou criar também tarifas para veículos. “Se a UE quer aumentar ainda mais suas já enormes tarifas e barreiras às empresas americanas que fazem negócios lá, vamos simplesmente aplicar tarifas sobre seus carros, que entram livremente nos EUA”, disse Trump no Twitter.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, reagiu. Em conversa telefônica com o presidente americano ontem disse estar “profundamente preocupada” com o anúncio de taxação. Para ela, uma ação multilateral seria “a única maneira de resolver o problema da sobrecapacidade global de todas as partes interessadas”, segundo comunicado à imprensa feito pelo governo do Reino Unido.

++ Número de barreiras a exportações brasileiras é o maior desde 2011

Vários outros países também já se posicionaram contra a medida anunciada pelo republicano, que passou a sofrer críticas de grupos empresariais americanos e correligionários. Lindsey Graham, influente senador republicano da Carolina do Sul, disse que Trump está cometendo um “grande erro” ao impor tarifas sobre aço e alumínio. Graham relatou que Trump está tornando a China “inatingível”. “A China está ganhando e nós estamos perdendo com este regime tarifário.”