Plano dos EUA não agrada e Tóquio cai A Bolsa de Tóquio fechou em queda ontem, refletindo a decepção dos mercados com o plano de socorro aos bancos apresentado pelo Departamento do Tesouro dos EUA na terça-feira. O índice Nikkei 225 caiu 240,58 pontos, ou 3%, para 7.705,36 pontos - menor nível desde 20 de novembro -, puxado pelo fraco desempenho das ações do setor financeiro.