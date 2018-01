Plano dos EUA para reativar economia custará US$ 674 bilhões O governo dos Estados Unidos informou que o pacote de estímulo à economia a ser anunciado hoje pelo presidente George W. Bush deverá custar US$ 102 bilhões no ano fiscal de 2003 (até setembro deste ano) e um total de US$ 674 bilhões ao longo de dez anos. A aceleração das reduções de impostos previstas anteriormente para os anos fiscais de 2004 e 2006 custará US$ 29 bilhões no ano fiscal de 2003 e US$ 64 bilhões ao longo de dez anos. A eliminação do imposto sobre dividendos de ações deverá custar US$ 20 bilhões no ano fiscal de 2003 e US$ 364 bilhões em dez anos. A redução da chamada "penalidade do casamento" (característica do sistema norte-americano de Imposto de Renda, pela qual um casal paga mais IR do que os dois cônjuges pagariam separadamente), inicialmente prevista para 2009, custará US$ 19 bilhões no ano fiscal corrente e US$ 58 bilhões ao longo dos próximos dez anos. De acordo com o governo, a expansão da faixa de contribuintes que paga a alíquota mais baixa do IR (de 10%), dos que ganham até US$ 6 mil por ano para US$ 7 mil, e da de casais que ganham US$ 12 mil para US$ 14 mil, custará US$ 5 bilhões no ano fiscal de 2003 e US$ 48 bilhões ao longo de dez anos. A aceleração do que Bush chama de crédito por criança custará US$ 16 bilhões no ano fiscal de 2003 e US$ 91 bilhões em dez anos. Anteriormente, Bush havia proposto a elevação do crédito fiscal por criança de US$ 600 para US$ 1.000 somente em 2010. A elevação do limite de gastos isentos de pequenas empresas para US$ 75 mil custará US$ 2 bilhões no atual ano fiscal e US$ 16 bilhões ao longo de dez anos. A elevação do imposto mínimo alternativo (o equivalente ao formulário simplificado) em US$ 4.000 para indivíduos e em US$ 8.000 para casais e famílias custará US$ 8 bilhões no ano fiscal de 2003 e US$ 29 bilhões em dez anos. As chamadas contas de reemprego deverão custar US$ 4 bilhões (não há indicação de prazo).