Plano fiscal poderá trazer economia de até R$ 13,5 bi O plano de ajuste fiscal "gradual" que o governo está preparando poderá render uma economia entre R$ 6 bilhões e R$ 13,5 bilhões ao ano, até o final do segundo mandato do presidente Lula. Os números são resultado de projeções realizadas por técnicos do Congresso a partir de estimativas mais ou menos otimistas para o comportamento da economia e para o crescimento das despesas. No cenário mais otimista, em que a economia volte a crescer com uma taxa de 5% ao ano a partir de 2008 e que o governo consiga manter a despesa de pessoal sob controle, aumentando apenas de acordo com a inflação, entre outras medidas, a redução de gastos chegaria a 0,65% do Produto Interno Bruto (PIB). Em valores, isso representa hoje cerca de R$ 13,5 bilhões, mesmo valor que o governo gasta em todos os seus investimentos em obras e aquisição de equipamentos. A previsão de crescimento a uma taxa de 5% ao ano, entretanto, é altamente improvável no curto prazo, segundo estudo divulgado nesta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea). Considerando uma projeção mais realista para o crescimento econômico, como 3% ao ano, os economistas encontram uma redução bem mais modesta nas despesas: 0,28% do PIB até 2010. Isso se o governo não adotar nenhuma medida mais drástica do que o simples controle da folha de pessoal e algumas travas para as despesas de custeio das atividades de governo. Flexibilização "light" e redução "sem esforço" A mudança da regra constitucional que obriga o governo a manter estabilizada a despesa de saúde como proporção do PIB, por exemplo, está entre as opções estudadas pela equipe econômica. No caso de obter apoio do Congresso para uma flexibilização "light" da atual regra, como a mudança do critério de atualização dos gastos pela taxa de crescimento do PIB per capita, a economia obtida pelo governo federal chegaria a R$ 1,5 bilhão por ano em 2010 - último do segundo mandato de Lula. O estabelecimento de uma trava para os demais gastos de custeio do Executivo e do Judiciário e Legislativo, outros R$ 2,2 bilhões. Isso no cenário de crescimento econômico de 3% ao ano. O simples controle da despesa de pessoal rende mais do que qualquer uma dessas medidas. Se o governo conseguir manter a folha do Executivo e dos demais poderes crescendo apenas pela inflação e mais uma taxa "vegetativa" anual de 1,5% (termo usado pelos técnicos para denominar ao crescimento decorrente de vantagens salariais e contratação de novos servidores), a redução como proporção do PIB seria de R$ 7,9 bilhões em valores atuais. Outra possível redução "sem esforço" das despesas deve ocorrer no âmbito do Bolsa Família, que hoje consome R$ 8,5 bilhões anuais. Como já atingiu a meta de 11,1 milhões de famílias atendidas, a estimativa dos técnicos do governo é que, daqui para frente, só precisem atualizar pela inflação os benefícios pagos. Com isso, a despesa deve cair como proporção do PIB. Sem idéias para a Previdência Apesar dessas melhorias pontuais, o governo não prevê nenhuma medida para controlar o que é hoje o grande "vilão" das despesas públicas: os benefícios da Previdência e da Assistência Social vinculados ao salário mínimo. Se o presidente continuar concedendo reajustes ao salário mínimo iguais ao crescimento do PIB per capita, por exemplo, as despesas previdenciárias e assistenciais crescerão pelo menos mais 0,17% do PIB até 2010. Atualmente, de acordo com os dados do Ministério da Previdência, 42% do gasto com benefícios está atrelado a qualquer aumento do salário mínimo. Esse porcentual era de 35% há seis anos e tende a continuar crescendo, tornando cada vez mais problemática as decisões sobre o reajuste do salário mínimo.