‘Plano Levy’ prevê um ajuste rápido na economia

A interlocutores, Levy deixou claro que pretende seguir à risca todas as fases de sua estratégia, num recado político claro a alguns setores do governo sobre a necessidade de adotar todas as medidas traçadas. Sem isso, considera que o plano não fica de pé. Até agora, comemora os avanços já obtidos.

A etapa de ajuste, ainda em andamento, será marcada ainda por duas importantes medidas: a elevação de tributos e o corte definitivo das despesas, depois que o Orçamento for aprovado pelo Congresso. Os sinais são de que a elevação da Cide, o tributo sobre os combustíveis, virá rápida. O aumento do imposto também deverá ajudar a indústria do etanol, um dos setores mais prejudicados pela política econômica no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, que reivindica um espécie de “Proer”.

A segunda etapa do plano contará com uma série de microrreformas, cuja prioridade “número um” será a reestruturação do setor elétrico e solução para a crise financeira das distribuidoras – problema que tem provocado tensão e queda de braço com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Cada um tentando demarcar espaço na Esplanada.

Marcada por mudanças na política econômica anterior, a fase de ajuste começou a sair do papel ainda no período de transição, com a redução de subsídios embutidos nos empréstimos aos bancos públicos, a revisão do Programa de Sustentação do Investimento (PSI) e o aumento da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Nesse grupo de medidas estão também a redução de “excessos” na concessão de benefícios sociais previdenciários e trabalhistas.

A fase de ajustes continuará com medidas tributárias previstas para as próximas semanas e terminará com o corte no Orçamento para 2015. Levy tem negociado com a presidente Dilma a dimensão do corte.

O ministro pode enfrentar resistências do Planalto se isso colocar em risco programas sociais considerados prioritários para o governo. Por isso, já começou as suas articulações políticas. Está discutindo também com a presidente o peso do aumento de impostos para elevar a receita do governo.