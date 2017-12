Plano para nova refinaria deve ter critério, diz ministra A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse hoje que a questão da construção de uma nova refinaria de petróleo no País tem que ser tratada "com muito critério e discernimento" para que a Petrobras não assuma um papel inviável. "A margem (de lucro) de uma refinaria é muito pequena", argumentou a ministra, em conversa com senadores e deputados do Nordeste, na Câmara dos Deputados.