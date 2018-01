Plano para reestruturação da Varig será decidido no dia 23 Os credores da Varig vão transferir a assembléia em que votariam o plano de reestruturação da companhia do dia 13 para o dia 23. A estratégia foi fechada hoje, durante reunião com os principais donos de crédito, porque ainda não há consenso sobre o projeto, que foi concluído e apresentado na terça-feira. A reunião de segunda-feira terá quórum e será aberta, mas será suspensa para a quinta-feira da semana seguinte. "Há uma série de detalhes no plano que precisam de ajuste fino. Queremos chegar num consenso para a assembléia do dia 23", afirma o diretor-financeiro do maior credor privado da Varig, o fundo de pensão Aerus, Rudolf Pfeiffer. Um dos pontos incertos do projeto, diz ele, a administração do Fundo de Investimento em Participações (FIP) controle, principal estrutura do plano e que vai reunir as ações da Varig, Rio Sul e Nordeste. A idéia é criar um comitê gestor do FIP controle, integrado por quatro administradores. O Aerus, no entanto, entende que deve haver um gestor profissional, conforme o plano original. "Está se criando um comitê e tirando funções do gestor", considera Pfeiffer. Um representante de um credor da Varig, que pediu anonimato, conta que outro ponto polêmico do plano é o aumento do prazo para pagamento dos credores sem garantia real. O prazo, que era de 3 anos de carência e pagamento em 7 anos, passou para 3 anos de carência e 10 anos para a dívida ser quitada. "Não vejo ninguém com interesse em participar do plano", afirma a fonte. Fundação O Ministério Público do Rio Grande do Sul vai concluir em 30 dias o inquérito administrativo instaurado em dezembro na Fundação Ruben Berta (FRB), acionista majoritária da Varig. Segundo o procurador de fundações gaúchas, Antonio Carlos de Avelar Bastos, o presidente do conselho de curadores, Cesar Curi, deverá ser convidado a prestar depoimento. Ainda falta o envio de documentos, mas se alguma irregularidade for constatada, Bastos pode decretar intervenção na FRB, afastando os atuais administradores e responsabilizando-os criminalmente.