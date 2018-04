Planos de capitalização atraem pelo sorteio O baixo rendimento não foi motivo suficiente para inibir a captação de recursos no segmento de títulos de capitalização em 2001. De acordo com dados da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg), foi registrado um crescimento em torno de 7% neste setor em 2001, na comparação com o ano anterior. De acordo com a presidente da Comissão de Capitalização da Fenaseg, Rita Batista, os números preliminares indicam uma captação líquida de R$ 594 milhões até outubro. Os títulos de capitalização costumam oferecer um rendimento abaixo do oferecido pelas cadernetas de poupança. No ano passado, o ganho líquido acumulado na poupança foi de 8,52%, correção abaixo da inflação medida pelo Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M) em 2001, que foi de 10,38%. No mesmo período, os fundos referenciados DI (pós-fixados) registraram um ganho líquido de 13,42%. A opção dos investidores pelos títulos de capitalização com certeza não leva em conta o rendimento, mas sim a possibilidade de ganhar um prêmio. "Em alguns casos, a possibilidade de ganhar um prêmio acaba pesando ainda mais na decisão do investidor", afirma Rita Batista. No ano passado, as cadernetas de poupança apresentaram uma captação negativa de 1,67%, na comparação com o saldo final de 2000. Os fundos de investimento seguiram a mesma tendência e encerraram o ano passado com uma captação líquida negativa de R$ 5,8 bilhões. Nem todo o dinheiro investido é remunerado Mensalmente, o investidor paga pelo título uma determinada quantia, a qual é divida em três partes: a parcela de capitalização - dinheiro que será devolvido com o adicional proporcional de juros -, a parte do sorteio e a parte dos custos administrativos da instituição financeira. Estas duas últimas partes podem estar agrupadas num único nome no contrato, como taxa de carregamento, ou indicadas separadamente. A forma como este dinheiro será dividido deve ser a primeira preocupação para o investidor. Cada instituição pode estabelecer quanto destinará à capitalização, respeitando o limite mínimo estipulado pela Fenaseg, de 50% do total pago mensalmente. Esta parcela é chamada de reserva matemática. Uma parte do dinheiro restante é o valor pago pelo investidor em troca do benefício de concorrer ao prêmio. Sobre esta parcela, a Fenaseg também estipula um limite, de no máximo 25% do valor pago. Ou seja, se a administradora destinar 25% à parcela do prêmio e 50% à capitalização dos recursos, 25% do total pago será destinado a cobrir os custos administrativos da administradora. Rendimento é muito baixo e ainda paga IR A parte destinada à capitalização tem um rendimento mínimo estabelecido - 20% da taxa de juros paga nas cadernetas de poupança mais a variação da Taxa Referencial (TR). Como as cadernetas de poupança pagam hoje 6% ao ano, o investidor que compra um titulo de capitalização recebe 1,2% ao ano mais a variação da TR. Vale destacar que qualquer mudança nas regras sobre o rendimento das cadernetas de poupança altera também as regras para os títulos de capitalização. No exemplo de um título de capitalização que cobra aportes mensais de R$ 1 mil e destina 50% à reserva matemática, R$ 500 serão remunerados à taxa anual de juros de 1,2% mais a variação da TR. Em relação à tributação, a alíquota de 20% de Imposto de Renda (IR) incide sobre a diferença paga pelo título de capitalização e o valor dos saque. Neste exemplo, em 12 meses, o investidor aplicou R$ 12 mil. Se o valor do saque for de, por exemplo, R$ 13 mil, o IR incide sobre a diferença, de R$ 1 mil. Caso o investidor ganhe o prêmio oferecido pelo plano, a incidência de IR também será pela diferença. Veja mais informações sobre os títulos de capitalização - carência, sorteios e resgates antecipado e parcial - na cartilha sobre esta aplicação indicada no link abaixo.