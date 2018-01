Planos de saúde ainda apresentam problemas A última reedição da medida provisória dos planos de saúde, da qual os pontos polêmicos vão virar projeto de lei, reacendeu assunto antigo: as controvérsias da legislação do setor. São falhas que permitem interpretações opostas de direitos e deveres do consumidor e da empresa. Um dos pontos controversos da legislação faz com que o plano seja só para quem tem saúde. É o problema do conceito de doença preexistente tão criticado por entidades médicas e de defesa do consumidor. Quem declara ter câncer, por exemplo, ao comprar um plano de saúde, tem dois anos de carência para atendimento relacionado à doença. Por essa regra, quimioterapia ou radioterapia - essenciais para o tratamento de câncer - não são cobertas durante todo esse tempo. Em teoria, outra opção para o paciente com câncer é o agravo. Trata-se de um cálculo que a empresa deveria fazer, chegando a mensalidades mais caras, porém dando cobertura imediata para tudo. "As empresas não cumprem a lei, não oferecem o agravo", afirma Hilma Araújo dos Santos, técnica de saúde da Fundação Procon-SP ? órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual. "Quando oferecem, o valor apresentado ao consumidor é tão alto que ele não pode pagar." As emergências são outro problema que permite interpretações variadas e prejuízo para o consumidor. Apenas 24 horas depois de contratar um plano completo (com hospital, consultas e exames), o consumidor tem direito a todo atendimento em caso de emergência, tanto faz se sofrer enfarte ou acidente de carro. Mas, baseadas em um outro pedaço da legislação, há empresas que cobrem só as 12 primeiras horas da emergência em pronto-socorro. Em seguida, se o paciente precisa ser internado, a empresa argumenta que ele ainda tem carência para isso e não dá cobertura. Reajustes por faixa etária são elevados Os reajustes por faixa etária também entram para a lista de distorções ainda permitidas pela legislação. Hilma explica que persistem reajustes maiores para os idosos. "A terceira idade não deveria ter aumento. As operadoras querem apenas o filé dos jovens." É por causa do reajuste de faixa etária que o publicitário Hélio Botelho, de 52 anos, enfrenta problemas com a Amil. No meio do ano, foi surpreendido por um aumento de 48% no plano que paga para si mesmo, sua mulher e os dois filhos. A cada mês, Botelho desembolsa R$ 561 para pagar o plano da família - 15% de sua renda. O reajuste de 48% equivale à mudança de faixa etária de Botelho que entrou nos 50, porém há dois anos. Além de atrasado, o aumento incide sobre os outros três beneficiários do plano. A Amil afirma que há um termo aditivo ao contrato de Botelho, definindo que a mudança de faixa etária do cônjuge mais velho incide sobre os demais beneficiários nos casos de contrato familiar. Segundo Botelho, o termo aditivo é vago. "Se o reajuste por idade for desse jeito, o plano é uma bola de neve que não vou poder pagar." Segundo a técnica do Procon-SP, para evitar problemas com o reajuste de faixa etária em contratos familiares, o consumidor deve saber qual fatia da mensalidade cabe a cada beneficiário. "Além disso, se a empresa não fizer o reajuste na data certa, quando muda a idade, não pode fazer mais", diz. No caso de Botelho, o aumento veio com dois anos de atraso.