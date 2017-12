Planos de saúde: associados terão reajuste Os associados de planos e seguros-saúde que têm contrato individual ou familiar aniversariando em dezembro terão de arcar com reajuste médio de 5,42%. Esse é o percentual autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O aumento não vale para os planos coletivos. O usuário que tiver algum problema com a administradora do seu plano poderá ligar gratuitamente para o Disque-Saúde da ANS. O número do telefone é 0800-611997.