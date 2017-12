Planos de saúde: como funcionam as empresas As empresas de planos de saúde encaixam-se em cinco categorias: medicina de grupo, seguradora, cooperativa, autogestão e de administração. Tanto as empresas de autogestão quanto as de administração oferecem apenas planos empresariais. As cooperativas Medicinas de grupo, seguradoras e cooperativas oferecem planos individuais e familiares, além dos empresariais. Com unidades próprias e serviços de terceiros, as empresas de medicina de grupo restringem o atendimento a uma rede credenciada de médicos, hospitais e laboratórios. Algumas permitem que o consumidor escolha serviços fora da rede, pague por eles e receba o reembolso. Amil, Interclínicas e Blue Life são exemplos. Já nas seguradoras, o consumidor não conta com uma rede credenciada. Escolhe o serviço que quiser, paga por ele e recebe o reembolso parcial ou integralmente, de acordo com o estabelecido em seu contrato. As seguradoras oferecem a seus beneficiários uma lista preferencial de serviços que, quando usados, não precisam ser pagos. Diferentemente das medicinas de grupo, as seguradoras são apenas intermediárias dos serviços de saúde e, portanto, não têm nenhuma responsabilidade sobre eles. Nesse segmento, estão empresas como Bradesco, Sul América e Marítima. As cooperativas são formadas por médicos que possuem cotas do negócio. Oferecem serviços próprios e também rede credenciada; não trabalham com sistema de reembolso quando o consumidor usa um serviço fora da rede. É o caso das Unimeds. O modelo de autogestão e o de administração estão sempre vinculados a prestação de serviços de saúde para funcionários de uma empresa e seus familiares. A diferença entre os dois é administrativa. Na autogestão, o empregador contrata serviços terceirizados de saúde. No plano de administração, contrata-se uma empresa do setor de saúde para administrar o serviço.