Planos de saúde deverão ampliar cobertura a partir de abril

A partir de abril, os planos de saúde deverão ampliar as coberturas para os beneficiários de planos de saúde. Com as mudanças, a lista de procedimentos deverá incluir a colocação de DIU (inclusive com a cobertura do dispositivo), laqueadura, mamografia digital e tratamento para a obesidade mórbida. Veja também: Lista de procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde Outra novidade é que a cobertura ambulatorial terá que oferecer atendimentos de terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição e psicoterapia. A revisão prevê ainda coberturas dos partos feitos por enfermeira obstétrica e a presença de um acompanhante durante toda a estada da mulher no hospital, desde o momento do parto até a sua alta. As mudanças foram determinadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). As alterações foram publicadas na edição de 10 de janeiro de 2008 do Diário Oficial da União. Trata-se da Resolução Normativa nº 167, que revê o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e amplia as coberturas para os beneficiários de planos de saúde. Com as alterações, a lista de procedimentos contará com 2.973 itens. Esta lista é chamada de Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, um documento que é a referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de planos de saúde (ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia e plano referência) contratada pelo consumidor. A lógica do Rol é voltada para a cobertura e não para o pagamento, e, além disso, o Rol define para cada procedimento as segmentações de planos de saúde que devem ou não cobri-lo.