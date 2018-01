Planos de saúde: mais reclamações. Mesmo após a aprovação da nova lei, os planos de saúde são o segundo tema de maior reclamação da Fundação Procon-SP. Perdem apenas para as queixas relacionadas à telefonia. Além dos problemas como reajuste inadequado ou alteração de contrato, os aumentos no custo desses serviços começam a ser percebidos com mais força no Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pequisas Econômicas (IPC-Fipe) a partir da primeira quadrissemana de maio. De janeiro a março deste ano, o Procon-SP recebeu 2.878 consultas e 443 queixas relacionadas a convênios médicos. No ano passado os convênios médicos foram responsáveis pelo maior número de reclamações no setor de saúde e o quarto no ranking geral. Ao todo, foram 11.645 solicitações de informação e 2.754 queixas. Problema antigo A técnica do Procon-SP, Hilma Araújo dos Santos, explica que são os contratos antigos os que mais trazem problemas para os consumidores. Segundo ela, os convênios novos têm mais queixas relacionadas a reajuste de preço ou negativa de fornecimento de guia. De acordo com a coordenadora de planos de saúde do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Andrea Salazar, a nova lei deixa muito a desejar. Um aspecto ainda em aberto é o fato de grande parte dos cerca de 40 milhões dos planos de saúde em vigor no Brasil ainda não foram atualizados pelas novas normas. De olho nas empresas Para o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge), Arlindo de Almeida, a quantidade de queixas a respeito dos planos de saúde tem diminuído depois da aprovação das mudanças nas normas. Na opinião dele, o número de reclamações é pequeno diante do total de atendimentos realizados. O secretário de Direito Econômico, Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, destaca que os planos de saúde não podem ter cláusulas restritivas nas conhecidas e perigosas "letrinhas pequenininhas". De acordo com ele, é preciso que as empresas estejam atentas aos princípios, não apenas aos resultados. Ribeiro acrescenta ainda a necessidade de o consumidor usar mais o direito de discutir os contratos, se for o caso. Má fé Os técnicos dos órgãos de defesa do consumidor destacam como principal causa da insatisfação dos consumidores os reajustes elevados praticados. Outro problema são as negativas de atendimento sob alegação de doenças pré-existentes ou crônicas sem a comprovação desses argumentos, atitudes que contrariam o Código de Defesa do Consumidor.