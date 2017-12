Planos de saúde: órgãos contestam reajustes A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) questionam os reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde (ANS), nos últimos meses. Os reajustes contestados são o anual - que ficou em 8,71% e aplica-se praticamente em todos os contratos -, o de mudança de faixa etária - que atinge os contratos antigos - e o de revisão técnica, concedido a duas operadoras em situação financeira complicada. De acordo com as entidades, estes reajustes são abusivos e não têm nenhuma base legal. A ANS defende-se afirmando que os três reajustes foram definidos de forma criteriosa. O primeiro, chamado de anual, teve como base o reajuste médio praticado nos contratos coletivos. Foram analisados 13 mil contratos coletivos para se chegar à porcentagem máxima a ser aplicada nos contratos individuais: 8,71%. Para Lúcia Helena Magalhães, assistente de direção do Procon-SP, o índice a ser usado deveria ter sido o IPCA para o segmento de saúde que ficou em torno de 6,25%. A ANS escolheu esse índice, considerado aleatório pelo Procon-SP, devido ao poder de barganha dado às empresas quando negociam o reajuste dos contratos coletivos, já que não existe um índice que reflita a realidade do setor. "Esta não é uma boa justificativa. O reajuste anual deve refletir os custos do setor e a inflação acumulada no ano. Devem-se aplicar porcentuais que correspondam à esta realidade, não contratos coletivos, cujos índices estejam acima destes valores", afirma a advogada do Idec, Karina Rodrigues. Veja nos links abaixo os outros dois reajustes aplicados: o de faixa etária e o de revisão técnica. Em outra matéria a Fundação Procon-SP e o Idec aconselham o consumidor sobre o que fazer frente às irregularidades dos planos de saúde.