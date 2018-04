Planos de saúde proibidos de limitar internações A Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça proibiu ontem a inclusão de cinco tipos de cláusulas em contratos de fornecimento de produtos e serviços, que, para os técnicos do Ministério, ferem os direitos dos consumidores. A partir de agora, contratos de planos de saúde não poderão mais limitar o tempo de internação hospitalar. Fica proibido também o envio do nome do consumidor ou dos avalistas a banco de dados e cadastros de inadimplentes sem notificação prévia e a transferência de dados do cidadão a terceiros sem autorização do titular. Os planos de saúde também serão obrigados a cobrir o atendimento das chamadas "doenças de notificação compulsória", como dengue, malária e febre amarela, que o hospital precisa notificar ao Ministério da Saúde em caso de atendimento de pessoa infectada. Segundo o ministro da Justiça Paulo de Tarso Ribeiro, essas cláusulas dos planos de saúde são um "verdadeiro abuso". "Só quem pode dizer o tempo de internação é o médico. Não dá para mercantilizar a saúde das pessoas", afirmou. A secretária de Direito Econômico, Elisa Oliveira, explicou que a proibição de envio do nome do consumidor a banco de dados também vale para as instituições financeiras até que o Supremo Tribunal Federal (STF) decida se o Código de Defesa do Consumidor também regula as atividades do sistema financeiro. Outra cláusula considerada abusiva, agora proibida, é a que autoriza o fornecedor a investigar a vida privada do consumidor. Jurisprudência O ministro explicou que a portaria divulgada ontem é resultado da coleta de jurisprudência de processos no Ministério Público e nos Procons e "restauram a dignidade e a integridade do consumidor". Acrescentou que, no caso do envio do nome do consumidor a cadastros de inadimplentes, como o Serasa, por exemplo, é preciso comprovar que a notificação prévia foi realmente realizada. Segundo o ministro, as empresas que descumprirem a portaria podem ser punidas com multas que vão de 200 Ufir a 3 milhões de Ufir até a interdição de estabelecimentos. Ele explicou que, mesmo que alguma dessas cláusulas esteja presente em contratos em vigor, ela é ineficaz. Ribeiro recomenda aos consumidores que procurem os Procons nos Estados, em caso de descumprimento da portaria, para fazer valer o direito deles.