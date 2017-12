Planos de saúde: reajuste após autorização Muitas empresas de planos e seguros-saúde ainda não receberam autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para aplicar o reajuste anual aos contratos que aniversariam a partir deste mês (veja mais informações no link abaixo). A Agência divulgou no fim de junho a lista com as administradoras de planos que já podem aplicar o aumento de 5,42% aos associados, mas as seguradoras não foram incluídas nessa relação. Entre as operadoras não autorizadas pela ANS a repassar qualquer custo ao consumidor estão Blue Life, Bradesco Saúde, Golden Cross, Intermédica, Marítima Seguros, Medial Saúde, Omint, Porto Seguro e Sul América. Porém, segundo a Agência, até o fim de julho, grande parte das assistências médicas já terá recebido a autorização. Para saber se a administradora do plano repassou o porcentual de aumento corretamente e está procedendo de acordo com as normas da ANS, o usuário pode consultar o site da agência (veja link abaixo). Outra opção é ligar para o Disque-Saúde (0800-611997) ou entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor. Caso tenha recebido cobrança com aumento sem a prévia autorização da agência, o usuário deve registrar queixa em um dos canais citados.