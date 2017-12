Planos de saúde: reajuste de 5,42% em março Segurados de planos e seguros-saúde que firmaram contrato ou tiveram o último reajuste há um ano pagarão correção média de 5,42%. Esse porcentual foi autorizado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), para contratos com reajuste este ano, até o mês de maio. Se não tiver reajustado a mensalidade há mais de um ano, a empresa prestadora do serviço poderá acrescentar também à correção um porcentual residual, correspondente aos meses anteriores aos considerados. Ajuste que deve passar por análise e autorização da ANS. Para saber se sua assistência médica está cobrando o reajuste corretamente, o cliente pode entrar em contato com a ANS, por meio do Disque-Saúde (0800-611997), ou com os órgãos de defesa do consumidor.