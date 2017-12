Planos de saúde têm reajuste de 5,42% A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) definiu na semana passada o porcentual do reajuste anual a ser cobrado pelas administradoras de planos de saúde. A partir deste mês, o reajuste para as mensalidades dos planos individuais e familiares é de 5,42%, que passa a valer na data de aniversário do contrato do associado. Mas o aumento pode chegar a 6,82%. Isso porque algumas operadoras não reajustam preços há mais de 12 meses por conta da mudança de legislação que regulamenta o setor. Nesse caso, além do porcentual de reajuste, haverá um resíduo que vai variar conforme a situação de cada operadora. Os usuários que estão há mais tempo sem reajuste terão um porcentual de resíduo maior. O resíduo médio será de 1,40%. Para saber o porcentual correto que o seu plano de saúde poderá aplicar e certificar-se de que ele foi autorizado pela agência, basta consultar o site da ANS (veja link abaixo) ou ligar gratuitamente para 0800-611997.