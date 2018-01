Planos de saúde: veja dicas Antes de assinar o contrato com um plano de saúde, siga algumas regras simples. Você pode evitar muita dor de cabeça e garantir o cumprimento dos seus direitos. 1- Pesquise muito na hora de escolher o seu plano de saúde e não dê ouvidos apenas às propagandas. 2- Exija uma cópia do contrato para ser lido com cuidado antes de fechar o negócio. 3- Pesquise os preços e os benefícios oferecidos em várias administradoras. 4- Verifique se tudo o que foi prometido pelo vendedor conta no seu contrato. 5- Leve sempre em consideração dados como idade, possibilidades financeiras e histórico familiar de doenças. 6- Quem ainda não tem plano, antes de adquirir um, deve verificar quais são os campeões de reclamação da lista do Procon. 7- Quem já possui um plano precisa, antes de tudo, ler o contrato do seu plano atual para fazer comparações. 8- No caso dos idosos, é preciso muita atenção para a questão dos aumentos por faixa etária. Segundo a nova lei afirma que, após a vigência de um ano do plano, as empresas estão proibidas de cancelar unilateralmente os contratos. Com isso, a renovação do contrato será automática, sem permissão de cobrança adicional. 9- Antes de reajustar o preço, a empresa deve apresentar a autorização da Agência Nacional de Saúde ao consumidor para justificar a legalidade do aumento de tarifa.