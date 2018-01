Planos terão de informar ANS sobre atendimento A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) lançou ontem o Sistema de Informações de Produtos (SIP) para testar a qualidade dos serviços prestados pelos planos de saúde. A partir de 2002, as operadoras serão obrigadas a atualizar informações sobre o atendimento dado a seus clientes a cada trimestre. Quem descumprir a exigência será punido com multas. O titular da Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos da ANS, João Luiz Barroca, diz que com esse volume de informação será possível questionar comportamentos fora do padrão. Segundo ele, se um plano apresentar quantidade de exames por beneficiário menor do que a dos concorrentes poderá significar alguma restrição à atividade médica. Em caso de média alta de internação, a Agência investigará se a operadora está atendendo doentes que necessitam permanecer por mais tempo no hospital ou tentando mascarar custos elevados para obter reajustes. A resolução instituindo o SIP foi publicada ontem no Diário Oficial. Fornecimento de informações Os planos de saúde terão de apresentar informações sobre consultas, exames, tempo de internação e custo médio de despesa por beneficiário, entre outros dados. Para enviar estas informações, as operadoras deverão acessar o endereço www.ans.gov.br/sip e baixar o aplicativo já disponível. Os dados serão cruzadas com os fornecidos por outras operadoras do mesmo porte. A ANS cobrará também as taxas de mortalidade materna e infantil, hoje monitoradas apenas na rede pública.