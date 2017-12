Plataforma P-50 deve atrasar ainda mais A polêmica plataforma P-50, pivô das discussões sobre a exigência do conteúdo nacional neste tipo de obras durante a campanha do atual presidente Lula em 2002, deve dar ainda mais dor de cabeça para a Petrobras. Atrasada em cerca de um ano, a plataforma corre o risco de ter adiada a data de sua chegada ao Brasil pela terceira vez. Ela está sendo convertida a partir do casco do navio Felipe Camarão no estaleiro Jurong em Cingapura. Segundo o diretor do estaleiro Mauá-Jurong, José Roberto Simas, a plataformas estava prevista para chegar ao Brasil em março, mas isso não deve acontecer até setembro. Simas frisou não estar participando das negociações a respeito da plataforma que estão sendo tratadas entre a sede de Jurong e a Petrobras. Ele disse, entretanto, que "motivos técnicos" atrasaram as obras. "O projeto foi modificado duas vezes e isso acaba atrasando a obra", comentou. Prevista para produzir 180 mil barris de óleo equivalente no campo de Albacora Leste, na Bacia de Campos, a partir do primeiro semestre deste ano, a plataforma teve sua entrada em operação adiada para o início de 2005. O atraso nas obras já havia sido apontado como um dos motivos pelos quais a Petrobras teve de adiar de 2005 para 2006 sua auto suficiência em petróleo. Em setembro do ano passado, a estatal e o estaleiro Jurong, de Cingapura, tinham estabelecido um novo cronograma para viabilizar a conclusão das obras da P-50. Isso foi necessário porque, além das modificações no projeto e no valor orçado, um novo imposto estadual no Rio sobre equipamentos importados para a indústria naval criou um impasse para a continuidade da obra. A Petrobras não fala em valores, mas fontes informaram que a estatal teria que pagar pelo menos mais US$ 40 milhões pela obra ao estaleiro e outros US$ 100 milhões em novos impostos. Os valores ficam bem acima da diferença de US$ 15 milhões entre o orçamento feito pelo Jurong, vencedor da licitação para construir a obra e o segundo colocado, o grupo Fels Setal, que previa fazer a conversão do navio inteira no Brasil. Se tivesse cumprido o programa inicial, a plataforma teria entrado no Brasil antes da incidência do imposto. "À época alegou-se que o estaleiro levaria a obra para Cingapura porque já havia experiência para isso e para evitar atrasos na obra. Hoje vemos que a história acabou sendo bem diferente", comentou técnico do grupo Fels Setal. O curioso é que hoje, o mesmo grupo Fels Setal quer levar a maior parte das obras da plataforma P-51 para ser construída em sua sede em Cingapura. O governo do Estado do Rio já ofereceu isenção total dos impostos sobre a obra se ela for feita integralmente no País. Mas o grupo Fels Setal alega fazer o casco da P-51 no Brasil envolve um risco maior de atraso na obra.