Senado aprova indicações de Temer para o CADE

BRASÍLIA - O plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira, 20, as indicações do presidente Michel Temer para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), órgão do Ministério da Justiça, e Segurança Pública.

Foram aprovados os nomes de Maurício Oscar Bandeira Maia para exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica e de Alexandre Barreto de Souza para exercer o cargo de Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

VEJA TAMBÉM: Em Moscou, Temer diz que vitória na reforma trabalhista é 'certíssima'

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ambos foram indicados pelo presidente em abril deste ano. Barreto de Souza é auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) e trabalha como chefe de gabinete do ministro do TCU Bruno Dantas. Já Bandeira Maia é auditor do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO).