Plosser, do Fed, diz que economia desacelerou e juro pode cair O presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Charles Plosser, disse nesta sexta-feira que a economia dos Estados Unidos desacelerou "consideravelmente" no fim do quarto trimestre e que está aberto para ajudar a promover novos cortes nas taxas de juros. Em uma entrevista que vai ao ar na sexta-feira na TV PBS, Plosser afirmou que a maior preocupação agora é com uma possível desaceleração nos gastos do consumidor, já que a saúde da habitação e dos mercados de ações está combalida. "Eu certamente estou aberto a isso", afirmou Plosser quando perguntado sobre a possibilidade de mais cortes nas taxas de juros. Uma transcrição da entrevista foi disponibilizada antecipadamente. Plosser é membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc na sigla em inglês) em 2008 e vai votar pela primeira vez sobre a política monetária em 30 de janeiro, depois de entrar para o Fed em agosto de 2006. Plosser declarou que os riscos de inflação mais alta também cresceram, já que os preços para produtos que variam de alimentos a serviços estão aumentando mais rapidamente, o que é "de preocupar". "O Federal Reserve é a única instituição no governo que pode entregar a estabilidade de preços e acho que temos de assumir esse compromisso seriamente", disse. (Reportagem de Ros Krasny)