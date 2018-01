Plural Fundos lança PGBL O Plural Fundos de Investimentos acaba de lançar seu fundo de Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL). Segundo o diretor de Fundos do Plural, Roberto Lara Nogueira, a aplicação é uma parceria com a seguradora Icatu Hartford Seguros. "Optamos por um fundo de PGBL conservador de renda fixa com até 20% de participação em renda variável, mas procuraremos oferecer uma rentabilidade melhor", explica. O fundo PGBL aceita aporte único de R$ 5 mil, ou depósitos mensais de R$ 200. A taxa de administração é de 2% ao ano e não existe taxa de carregamento.