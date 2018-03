PMDB procura nome para presidência da Eletrobrás Um importante cacique do PMDB informou à Agência Estado que o partido está procurando um nome para indicar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a presidência da Eletrobrás, mas não abrirá uma disputa política pelo cargo. A presidência da estatal ficou vaga com a saída de Aloisio Vasconcelos, anunciada oficialmente nesta quarta-feira. Segundo o dirigente do PMDB, o partido foi surpreendido com a saída de Vasconcelos do cargo. Essa mesma fonte disse que Vasconcelos deixou a estatal não só por divergências com outros diretores da Eletrobrás, mas também porque recebeu uma "boa proposta" da iniciativa privada. A indicação do próximo presidente da Eletrobrás será um sinal claro quanto aos limites do governo Lula de chegar a um equilíbrio entre a necessidade de composição política e a atuação mais técnica, em busca de resultados operacionais. A estatal controla cerca de dois terços da energia consumida no País (considerando a comercialização de Itaipu) e será crucial para evitar que haja problemas de suprimento nos próximos anos. Até os técnicos do governo já admitem que o País terá problemas a partir de 2010 se não conseguir viabilizar grandes empreendimentos nos próximos anos e isso exigirá a participação ativa da estatal e suas controladas (Furnas, Chesf e Eletronorte, principalmente). Se o PMDB indicar o presidente, como se especula, terá a responsabilidade de liderar grandes obras nos próximos anos. É o caso dos dois megacomplexos na Amazônia, que são a hidrelétrica de Belo Monte (potência de 5.500 a 11.000 MW) e as duas usinas do rio Madeira (Jirau e Santo Antônio), com potência de 6.450 MW no total. Os dois empreendimentos estão listados no Plano Decenal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 2006-15, mas ainda não saíram do papel. Há quase consenso de que terão de ser construídas com participação da estatal, seja de forma direta, ou em parceria com o setor privado, o que vai exigir ampla capacidade financeira e gerencial.