PMI industrial cresce mais moderadamente em julho

Este é o quinto mês seguido que o indicador fica acima de 50, o que indica expansão da atividade.

"Depois de um segundo trimestre promissor, a expansão do setor manufatureiro do japão reduziu o ritmo em julho. O crescimento mais moderado da produção e das novas encomendas, combinado com a queda do emprego refletiu em um quadro menos animador do que o indicado pelas pesquisas anteriores. No entanto, julho marcou o quinto mês consecutivo de expansão da indústria", diz Claudia Tillbrooke, economista da Markit, em relatório.