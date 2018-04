Pobreza e desemprego fazem criminalidade disparar na Argentina "Coitada da Argentina...antes era um bolo de chocolate, agora não passa de uma gelatina". O verso é do roqueiro Andrés Calamaro, um dos mais famosos da Argentina, e ilustra a decadência do país nos últimos anos. De ser o país com o melhor padrão de vida na América Latina, a Argentina agora é um território onde a fome se alastra entre pessoas com doutorados ou que viajavam de férias para a Europa ou os Estados Unidos nas décadas anteriores. Com a pobreza, a tradicional segurança que antes existia na Argentina, desvaneceu. Atualmente, caminhar pelas ruas dos principais centros urbanos é arriscar-se a morrer assaltado. A cidade de Buenos Aires deixou de ser a "Paris da América do Sul" e passou a assemelha-se a muitas de suas colegas latino-americanas. O número de favelados portenhos duplicou em dez anos. E o número de sem-teto na capital argentina cresceu 200% só nos últimos 12 meses. Na cidade de Buenos Aires e em sua região metropolitana, o número de delitos cresceu 290% em uma década. Saindo da capital federal, na província de Buenos Aires, ocorre um delito a cada seis segundos. No ano passado, foram registrados somente 20 casos de seqüestros-relâmpago. No entanto, desde o início deste ano, o número subiu para 121. O cenário é ideal para isso, já que o desemprego disparou de 18,4% em outubro do ano passado para 21,5% neste ano. A pobreza passou de 36% para 51% da população. A projeção da pobreza para o ano que vem é aterradora, já que segundo diversos analistas, baseados em dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) e do Sistema de Informação, Monitoramento e Avaliação de Programas Sociais (Siempro), poderia chegar a 63% da população. Há três décadas, a proporção de pobres no país era de somente 7%. A criminalidade alastra-se principalmente entre os jovens. Dos 19 milhões de pobres atualmente existentes no país, 8,6 milhões são crianças e adolescentes, menores de 18 anos. Em toda a Argentina, 7 de cada 10 crianças nascem em famílias pobres e quase 4 crianças são indigentes. Além disso, mais de 15% dos jovens entre 15 e 24 anos não trabalham. Para complicar o cenário social, a desigualdade social disparou. Segundo o Indec, enquanto que a brecha da receita conseguida entre os 10% mais ricos do país e os 10% mais pobres era de 33,9 vezes no ano passado, este ano subiu para 44,6 vezes. Em 1974, quando este índice começou a ser medido, era de somente 6 vezes. Buenos Aires - A preocupação do governo está focalizada sobre a província de Buenos Aires, a maior e mais importante do país. Ali, ocorre um delito a cada seis segundos. Essa província concentra 38% da população argentina e é responsável por 42% da arrecadação tributária nacional. Além disso, produz 35% do PIB argentino. No entanto, ao mesmo tempo, a província bonaerense é o retrato do colapso do país, já que ao longo dos anos 90, enquanto sua economia crescia 35%, a dívida pública aumentava 194%. Como no resto do país, a política econômica do governo bonaerense foi a de gastar exorbitantemente por questões eleitoreiras (apesar das promessas de ajustes fiscais), enquanto nada se fazia para evitar o fechamento de milhares de indústrias que faliam por causa da drástica abertura da economia. Simultaneamente, o governo local aumentou os impostos para poder financiar o déficit público. Com este coquetel de políticas econômicas, o desemprego na província de Buenos Aires passou de 5,3% em 1989 para 22% em 2002, levemente acima da média nacional. A pobreza, antes na faixa dos 16%, atualmente é de 50,1%. Caminhar pelos municípios da Grande Buenos Aires, além de ser perigoso, é assistir à uma paisagem desoladora. Ao longo de diversas avenidas, pode-se ver milhares de fábricas e empresas fechadas, sem perspectivas de serem reabertas. Segundo a Secretaria de Política Econômica da província de Buenos Aires, nos últimos 12 meses 351 mil bonaerenses perderam seus empregos. O setor mais atingido é o de pessoas com menos de 29 anos, que perderam 164 mil empregos. Segundo a polícia, este também é o setor da sociedade que está mais envolvida na nova onda de criminalidade que assola a província. Para o analista social Alfredo Leuco, a Argentina é "um país dividido e falido, mas já não é um país ´em crise´. Essa palavra é demasiado otimista. Antes, era um país normal, e agora é um país à beira da anarquia". Caixas-forte e carros blindados - Enquanto a criminalidade se alastra, a procura pela segurança aumenta. Só no primeiro semestre deste ano, a demanda sobre serviços ou material de segurança cresceu até 25% em comparação com o mesmo período de 2001. Por este motivo, as empresas de segurança particular foram um dos setores da economia argentina menos atingidos pela crise. Somente 4% das empresas de segurança tiveram que fechar suas portas. A desconfiança dos argentinos em relação aos bancos, especialmente depois do "corralito" (semi-congelamento de depósitos bancários) fez que centenas de milhares de pessoas guardassem o dinheiro debaixo do colchão. Na procura pela segurança, as fábricas de caixas-forte aumentaram suas vendas em 35% desde o início do ano. No entanto, outros setores estão sendo abalados profundamente com a disparada da criminalidade. Esse é o caso da venda de automóveis de luxo. Por temor aos seqüestros, os ricos argentinos estão preferindo trocar seus carros ostensivos por outros modelos que chamem menos a atenção. Segundo Alberto Príncipe, da Câmara de Comércio Automotivo, existe uma espécie de paranóia nos proprietários de carros caros "que fez que muitas pessoas que possuem este tipo de veículos tentem não sair na rua com eles". Com a queda na demanda, os preços dos carros de luxo despencaram. Um Alfa Romeo 166 3.0 24V, cujo preço oficial é de US$ 59,7 mil, pode ser encontrado por US$ 15 mil. Um BMW 540 ua Sportive, de preço oficial de US$ 88,2 mil, pode ser comprado atualmente por US$ 34 mil.