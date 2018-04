Pobreza extrema diminui 21% em 14 anos, diz Banco Mundial O mundo avança na luta contra a pobreza extrema, que diminuiu 21% entre 1990 e 2004, mas no qual ainda vivem cerca de 985 milhões de pessoas com menos de U$ 1 por dia, segundo o Banco Mundial (Bird). A quantidade dos que vivem com menos de U$ 2 por dia também diminuiu, embora a estimativa é de que em 2004 ainda havia 2,6 bilhões de pessoas - quase a metade da população do mundo em desenvolvimento - que viviam em piores condições. Essas são algumas das conclusões do relatório "Indicadores de Desenvolvimento Mundial 2007", publicado neste domingo pelo Bird. O estudo responsabiliza a "respeitável" média de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) per capita - que avançou numa média de 3,9% desde o ano 2000 - pelos os avanços no combate à pobreza. Segundo o Bird, a redução em massa da miséria na China entre os anos de 1990 e 2004 foi outra razão considerada "essencial" para que nesse período houvesse cerca de 260 milhões de pessoas a menos vivendo na pobreza extrema. Nada a comemorar Ao mostrar, por exemplo, que mais de 10 milhões de crianças menores de cinco anos morrem todos os anos por causa de doenças que podem ser prevenidas, o relatório deixa claro que não é momento para o triunfalismo. Quanto às diferentes regiões em desenvolvimento no mundo, o estudo revela que a América Latina é a que apresenta maior expectativa de vida - de 72 anos - e a que tem menor taxa de mortalidade entre crianças com idade inferior a cinco anos. Na América Latina, 8,6% vivem na pobreza extrema, contra 9% do leste asiático e 41% da África Subsaariana. O estudo afirma também que a América Latina é a região com o maior Produto Nacional Bruto (PNB) per capita do mundo em desenvolvimento, mas teve o menor crescimento anual - uma média de 0,8% - no período 1995-2005. Entre as regiões em desenvolvimento, a América Latina é a região em que se leva mais tempo para abrir um negócio - cerca de 77 dias. Mesmo assim, foi a zona que mais atraiu investimentos em infra-estrutura com participação privada no período 1990-2005 - um total de US$ 400 bilhões. Crescimento acelerado O leste asiático e o Pacífico estão na frente do mundo em desenvolvimento com elevadas taxas de crescimento, que permitiram que a redução da pobreza na região fosse a mais rápida do mundo. A região também mostra vantagem em educação, alcançando a escolarização universal primária, assim como a igualdade de gênero no acesso à educação primária e secundária. Além disso, o setor sanitário registrou melhoras significativas nos últimos anos, embora a zona apresente problemas de infra-estrutura. Atualmente, apenas 79% da população recebe água potável e só 1/3 dela tem acesso a estradas pavimentadas. As economias em transição da Europa e da Ásia Central registram o maior acesso a computadores e a telefones celulares. O Oriente Médio e o Norte da África avançaram muito em educação: quase 90% das crianças completam a educação primária, embora haja diferenças de gênero. Setenta e sete por cento das mulheres entre 15 e 24 anos foram alfabetizadas em 2006, contra 89% dos homens. O Sul da Ásia tem as menores taxas de alfabetização feminina do mundo em desenvolvimento e é a região que mais depende da agricultura. Na África Subsaariana, a expectativa de vida caiu de 49 para 47 anos desde 1990, em função da alta taxa de mortalidade infantil e da incidência da Aids. A região registrou taxas de crescimento acima de 5% nos últimos anos.