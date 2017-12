Pobreza nas ruas retrata situação grega

ATENAS - Um homem idoso mexe e remexe numa caçamba de lixo em uma avenida de Atenas. Ao chegar mais perto, é possível ver que ele não procura latinhas para reciclagem, mas esforça-se para encontrar algo para comer. Minutos se passam e a cansada figura segue em sua busca concentrada e contínua. Uma mulher, tão magra que cambaleia como se tentasse encaixar os próprios ossos, apressa-se para atravessar a rua no meio dos carros e corre em direção ao contêiner cinza. Ambos se debruçam do jeito que podem na tentativa de qualquer coisa que possa haver ali.

Nas ruas próximas à estação Metaxourghio do metrô - a apenas três paradas da praça do Parlamento da Grécia, que ganhou o mundo em imagens estampadas repetidamente na imprensa global nas últimas semanas -, esses e outros cidadãos formam um grupo quase invisível. A uma quadra dali, mendigos dividem a mesma cerveja em uma pequena praça. Mais uns metros adiante, colchões velhos são enfileirados por um grupo de pessoas que adotou uma marquise como moradia. Entre eles há gregos, imigrantes. Jovens, velhos, alcoólatras, usuários de droga e famintos.

Nesse bairro próximo ao centro de Atenas, a real situação da economia grega fica evidente. O país perdeu 25% de suas riquezas nos últimos cinco anos - a maior parte da população põe a culpa no pacote de austeridade imposto pela troica (grupo formado pela Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu) para a liberação de auxílio a uma estrutura econômica que há tempos ameaça ruir. Medidas de austeridade, mesmo quando necessárias, podem levar ao fechamento de empregos e à queda da renda.

Presa em uma espiral recessiva da qual não consegue sair, a Grécia, completamente falida, deu um calote de ¤ 1,6 bilhão no FMI. E virou manchete na imprensa internacional como o primeiro país desenvolvido do mundo a entrar em 'default' com o Fundo.

Outros dados oficiais evidenciam a decadência grega. O desemprego é de cerca de 25%, embora esse número seja considerado subdimensionado. É o que diz Thanassis Negas, 60 anos, que trabalha com importação e exportação de tecidos. "Eu não me enquadro na categoria 'desempregado' para o governo, mas essa é a minha real situação. Eu ganho muito pouco, menos do que o suficiente para me sustentar."

Na hora de cortar custos, o governo também mirou os pensionistas. Hoje, 45% dos aposentados gregos vivem abaixo da linha da pobreza, enquanto 40% das crianças estão na mesma situação. A renda também vem caindo. Atualmente, os gregos ganham menos do que recebiam há dez anos. O salário médio no mercado de trabalho do país gira em torno de ¤ 600, o equivalente a um quarto do que um alemão ou francês receberiam em empregos semelhantes.

Dezenas de cidadãos gregos, ao longo dos últimos dias, afirmaram ao Estado que não conseguem enxergar um futuro melhor: a reportagem falou com médicos insatisfeitos com o salário e as condições de trabalho, com um arqueólogo que virou guia turístico para ter alguma renda, com um cantor de ópera que se calou desde que trocou a Europa "rica" pela Grécia natal. E, principalmente, encontrou muitos jovens universitários que não veem como começar a vida profissional. O desemprego entre pessoas de 18 a 24 anos na Grécia passa da casa de 50%.

Pelo 'não'. Ao dizerem não às condições impostas pela União Europeia no plebiscito do último domingo, com 61% dos votos, os gregos tentam ganhar voz e mostrar que a estratégia econômica atual não dá resultados. São esses mesmos cidadãos que vêm fazendo filas nos caixas eletrônicos para sacar uma "ração" de ¤ 60 por dia. São eles que agora aguardam a resposta dos ministros de Finanças da zona do euro, o chamado Eurogrupo, sobre a manutenção ou não da ajuda ao país. Caso isso não ocorra, a Grécia poderá sair do bloco econômico. No limite, o velho dracma pode ressurgir das cinzas e substituir o euro.

O país vive uma espécie de contagem regressiva para uma tragédia - os caixas eletrônicos podem ficar sem dinheiro até o fim da semana caso uma ajuda emergencial do Banco Central Europeu (BCE) não venha.

Mas o clima nas ruas não é de indignação e desespero declarados. Depois do resultado do plebiscito, as manifestações são pacíficas em Atenas, sem sinal de revolta coletiva. No geral, as pessoas seguem a vida, quem tem emprego vai ao trabalho e turistas circulam normalmente pela capital. Só resta esperar. Depois de tantos gritos e palavras de ordem na semana passada, o humor na Grécia agora remete ao pior tipo de sofrimento: o silencioso.