Pobreza prejudica crescimento da América Latina, diz Bird A região da América Latina e do Caribe continua sendo uma das mais desiguais do mundo e com uma pobreza que enfraquece seu crescimento econômico, segundo um estudo apresentado na quinta-feira no Panamá pelo Banco Mundial (Bird). O relatório, elaborado por um grupo de economistas da instituição, foi apresentado durante uma oficina organizada pelo Bird em conjunto com o Ministério de Economia e Finanças (MEF) e o Ministério de Desenvolvimento Social (Medes) do Panamá. O estudo regional, intitulado "Redução da pobreza e crescimento: círculos virtuosos e círculos viciosos", destaca que a América Latina é uma das regiões "mais desiguais do mundo", onde "quase um quarto da população vive com menos de US$ 2 por dia". O relatório destaca que o crescimento é fundamental para reduzir a pobreza, mas que "esta pobreza dificulta o alcance de taxas de crescimento altas e sustentáveis" no continente, o qual se encontra atrasado em relação às economias da Ásia. A China teve um crescimento anual per capita de 8,5% entre 1981 e 2000 e reduziu sua pobreza em 42 pontos percentuais, o PIB per capita da América Latina diminuiu 0,7% nos anos 80 e aumentou 1,5% ao ano nos anos 90, sem que, no entanto, tenham ocorrido mudanças "significativas" nos níveis de pobreza. Isto se deve, principalmente, ao fato de os pobres não estarem "em posição de fazer investimentos rentáveis em capital físico" e não poderem se dedicar a "atividades mais produtivas por não terem acesso a créditos e seguros". De acordo com o estudo, isto gera "um alto nível de pobreza que pode limitar o crescimento da economia nacional". Por sua vez, este "baixo nível de crescimento mantém um alto nível de pobreza, o que pode resultar num círculo vicioso". Para passar de um círculo vicioso a um círculo virtuoso, ao mesmo tempo em que se deve dar continuidade a uma política macroeconômica prudente e melhorar o clima para os investimentos, é preciso atacar a pobreza diretamente, através de programas focalizados e eficientes, disse Guillermo Perry, chefe do Bird para a América Latina e o Caribe, numa entrevista coletiva. O especialista acrescentou que este processo "resultaria tanto numa taxa de crescimento maior como numa redução mais acelerada da pobreza". Perry disse que "a pobreza está entorpecendo o crescimento da região" e que, "a menos que as limitações que afetam os pobres sejam abordadas, continuará sendo difícil conseguir um crescimento vigoroso". O chefe do Bird para a região declarou que as perspectivas da América Latina são positivas, mas os países devem se integrar mais à Ásia, porque esta "é a região que mais está crescendo no mundo".