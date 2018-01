Pobreza volta a aumentar nos EUA A pobreza aumentou e os níveis de renda declinaram em 2002 pelo segundo ano consecutivo nos Estados Unidos. A taxa de pobreza era de 12,1% ano passado, cerca de 1,7 milhão de pobres a mais do que no ano anterior. A renda doméstica mediana caiu 1,1% entre 2001 e 2002, para US$ 42.409, descontada a inflação. Isso significa que metade das famílias ganhou mais do que isso e a outra metade, menos. A taxa de pobreza sobe depois de cair ao longo de quase dez anos, até a mínima de 11,3% em 2000, o menor nível em 25 anos. A renda cresceu ao longo dos anos 1990, manteve-se estável em 2000 e passou a acir em 2001. Os dados foram divulgados pelo Escritório do Censo americano.