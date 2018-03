Poço da OGX tem volume entre 500 mi e 1,5 bi de barris

A OGX informa ter finalizado a perfuração do primeiro poço no bloco BM-C-43. Como resultado da perfuração, iniciada no dia 17 de setembro, a empresa de petróleo e gás do Grupo EBX, do empresário Eike Batista, estima um volume de óleo recuperável entre 500 milhões e 1,5 bilhão de barris.

A perfuração no poço 1-OGX-1-RJS, em águas rasas da parte sul da Bacia de Campos, ocorreu até uma profundidade de 2.347 metros, em lâmina d'água de 140 metros, conforme explica a empresa em comunicado ao mercado.

A sonda Ocean Ambassador, utilizada na perfuração deste poço, será deslocada para a próxima locação, o poço 1-OGX-2-RJS, no bloco BM-C-41 (sul da bacia de Campos), com previsão de início de perfuração na segunda metade deste mês.

"Este excelente resultado revela o grande potencial petrolífero dos nossos blocos, além de contribuir para a redução do risco exploratório dos próximos prospectos a serem perfurados na região", diz o diretor geral da OGX, Paulo Mendonça, na nota, ressaltando ainda que o término das atividades no poço em menos de um mês corrobora com a "otimização de recursos financeiros".